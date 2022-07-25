Что нужно есть, чтобы уберечь сосуды от разрушения солью

В ходе одного рандомизированного перекрёстного исследования стало известно, что если взрослый человек ест много очень солёной пищи, то это нарушает работу его сосудов. Однако выяснилось, что помочь нейтрализовать этот эффект может употребление сыра - четырёх порций в день.

По словам представителей Американской кардиологической ассоциации, в сутки количество натрия, получаемого вместе с пищей, должно составлять не более 2300 мг. В идеале же взрослым требуется 1500 мг натрия в день.

В новом исследовании участвовали 11 взрослых. Все они в течение восьми дней придерживались разных вариантов питания. Одни соблюдали безмолочную диету с низким содержанием натрия, другие - диету с низким содержанием натрия и большим количеством сыра, третьи - безмолочную диету с высоким содержанием натрия, четвёртые - диету с высоким содержанием натрия и большим количеством сыра.