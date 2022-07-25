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Что нужно есть, чтобы уберечь сосуды от разрушения солью

Рассказывают учёные
Вообще врачи обычно говорят, что есть слишком много сыра опасно. Но одно исследование показало, что вещества, входящие в состав этого продукта, помогают защитить сосуды от различных повреждений, которые возникают при употреблении большого количества соли. Результаты этого исследования были опубликованы в Journal of Nutrition.
Что нужно есть, чтобы уберечь сосуды от разрушения солью

В ходе одного рандомизированного перекрёстного исследования стало известно, что если взрослый человек ест много очень солёной пищи, то это нарушает работу его сосудов. Однако выяснилось, что помочь нейтрализовать этот эффект может употребление сыра - четырёх порций в день.

По словам представителей Американской кардиологической ассоциации, в сутки количество натрия, получаемого вместе с пищей, должно составлять не более 2300 мг. В идеале же взрослым требуется 1500 мг натрия в день.

В новом исследовании участвовали 11 взрослых. Все они в течение восьми дней придерживались разных вариантов питания. Одни соблюдали безмолочную диету с низким содержанием натрия, другие - диету с низким содержанием натрия и большим количеством сыра, третьи - безмолочную диету с высоким содержанием натрия, четвёртые - диету с высоким содержанием натрия и большим количеством сыра.

Что нужно есть, чтобы уберечь сосуды от разрушения солью

Спустя неделю оказалось, что кровеносные сосуды добровольцев, которые ели много натрия и не употребляли сыр, с трудом расслаблялись под воздействием препарата ацетилхолина. Обратная ситуация наблюдалась у тех, кто соблюдал диету с высоким содержанием сыра и натрия.

Лучше всего, однако, употреблять сыр в умеренных количествах. У него есть и множество других преимуществ, помимо поддержания здоровья кровеносных сосудов. Например, сыр считается очень питательным продуктом, он помогает предотвратить кариес и содержит конъюгированную линолевую кислоту. Последнее относится к таким сырам, как бри, сыр с плесенью, чеддер. Эта кислота полезна тем, что помогает предупредить ожирение, развитие болезней сердца, уменьшает воспаление.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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