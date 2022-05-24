Что нужно есть до и после тренировок, чтобы похудеть

После тренировки большую роль играет белковая пища. Причём ещё здесь важна цель: сжигание жира или набор мышечной массы.

Если вы хотите нарастить мышцы, то где-то спустя 10-15 минут после физических упражнений стоит съесть банан. А вот если ваша цель - похудеть, то вам придётся ждать ещё примерно 60 минут, а потом есть какое-либо сбалансированное блюдо.

Важнее всего при этом белковые продукты: яйца, мясо, бобовые. Однако можно употреблять и углеводы, например рис, гречку, кускус, картофель, булгур. Хорошим дополнением будут и овощи.

Если вы думаете, что едите мало белков, то можно вдобавок выпить и протеиновый напиток.

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