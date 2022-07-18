Что нужно всегда иметь под рукой во время урагана: рассказывает врач

Доктор Джеймс Макдевитт из Медицинского колледжа Бейлора рассказал, как нужно действовать в случае, если вы попали в зону урагана.

Первым делом нужно составить план. Причём сделать это нужно уже сейчас, когда урагана ещё нет. Люди, которые не могут самостоятельно передвигаться или зависят от каких-либо устройств, должны придумать, где они будут пережидать ураган. Таким людям лучше всего покинуть зону урагана одним из первых.

Под рукой при этом нужно иметь некоторые важные вещи. Это запас чистой воды на двое-трое суток, дополнительные рецептурные лекарства. Если у человека хронические болезни, то ему нужно иметь все необходимые препараты, которых хватит на пять-семь дней, если же у него заболевание, требующее особой диеты (диабет, пограничная застойная сердечная недостаточность), обязательно нужно подумать о соответствующей пище.