Что полезнее для здоровья: полноценный сон или занятия спортом

Согласно научным исследованиям, чтобы поддерживать здоровый вес и нормальную работу пищеварения, нужно хорошо высыпаться. То есть в сутки вы должны спать по 6-8 часов. Помогает такой отдых и мозгу. Если же человек постоянно недосыпает, то у него увеличивается риск развития болезней сердца, диабета, появления проблем с памятью.

Также регулярная физическая активность позволяет снизить вероятность появления сердечно-сосудистых заболеваний, способствует улучшению работы мозга, помогает укрепить мышцы и кости и прожить за счёт этого дольше. Также физические упражнения улучшают именно качество сна.

Однако между недостатком физической активности и сна есть разница. Если человек резко откажется от посещения спортзала, то его организм это заметит не сразу. В то же время если человек перестанет спать, то сразу же станет чувствовать себя хуже.

По словам доктора Кристофера Кляйна из Центра физических упражнений и контроля веса Питтсбургского университета (США), полчаса упражнений на здоровье сказываются лучше, чем 30 минут сна. Но при одном условии: если до этого вы спали достаточно, то есть хотя бы 6,5 часов. Но если вы спали ночью семь или больше часов и всё равно хотите ещё подремать, то этот сон не улучшит ваше здоровье.