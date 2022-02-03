Что поможет предотвратить боль в костях, мышцах и суставах в старости

В ходе исследования учёные изучили информацию о 5802 людях в возрасте 50 лет и старше. Данные собирались на протяжении десяти лет. Выяснилось, что почти половина участников (чуть более 2400) спустя десять лет отметили, что испытывают боль в мышцах, суставах, костях. Также специалисты обнаружили, что те, кто как минимум раз в неделю занимался какой-либо физической активностью (ходьба, танцы, работа в саду и пр.), реже сталкивались с такой проблемой.

Кроме того, от хронической боли чаще страдали женщины, люди с избыточным весом или ожирением, менее богатые участники исследования.

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