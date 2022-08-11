Что представляет собой васкулит, из-за которого пострадал американский актёр Эштон Катчер

Васкулит, как отмечают представители клиники Майо, - это аутоиммунное заболевание, при котором возникает воспаление кровеносных сосудов. Из-за этого воспаления стенки сосудов становятся толще, нарушается кровоток и повреждаются ткани и органы.

Клиника Кливленда объясняет, что если у человека аутоиммунное заболевание, то это значит, что его иммунная система не защищает организм, а атакует его. Среди подобных заболеваний - волчанка, болезнь Крона, ревматоидный артрит.

Есть несколько разновидностей васкулита. Причём они могут поражать как один, так и сразу несколько органов. По данным клиники Майо, существуют такие типы васкулита, как болезнь Бехчета, болезнь Бюргера, синдром Чарга-Стросса, криоглобулинемия, гигантоклеточный артериит, гранулематоз Вегенера, пурпура Шенлейна-Геноха, болезнь Кавасаки, артериит Такаясу.