Что представляет собой васкулит, из-за которого пострадал американский актёр Эштон Катчер

Что представляет собой васкулит, из-за которого пострадал американский актёр Эштон КатчерИз-за этой болезни может ухудшиться зрение и слух
Васкулит, как отмечают представители клиники Майо, - это аутоиммунное заболевание, при котором возникает воспаление кровеносных сосудов. Из-за этого воспаления стенки сосудов становятся толще, нарушается кровоток и повреждаются ткани и органы.
Клиника Кливленда объясняет, что если у человека аутоиммунное заболевание, то это значит, что его иммунная система не защищает организм, а атакует его. Среди подобных заболеваний - волчанка, болезнь Крона, ревматоидный артрит.
Есть несколько разновидностей васкулита. Причём они могут поражать как один, так и сразу несколько органов. По данным клиники Майо, существуют такие типы васкулита, как болезнь Бехчета, болезнь Бюргера, синдром Чарга-Стросса, криоглобулинемия, гигантоклеточный артериит, гранулематоз Вегенера, пурпура Шенлейна-Геноха, болезнь Кавасаки, артериит Такаясу.
Центр васкулита Джона Хопкинса добавляет, что признаки васкулита могут зависеть от поражённых болезнью кровеносных сосудов. При этом большинство пациентов с васкулитом сталкиваются с лихорадкой, снижением веса, усталостью, учащённым сердцебиением, болью из-за язв на коже, недостаточным кровоснабжением желудочно-кишечного тракта и др.
Клиника Кливленда перечисляет также такие симптомы, как тёмная моча или моча с кровью, кожная сыпь, одышка или кашель и пр.
Согласно данным клиники Майо, некоторые пациенты с васкулитом могут ощущать головокружение, потерю слуха, двоение в глазах, временную либо постоянную слепоту.
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