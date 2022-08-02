Что происходит с нашим организмом, когда мы чувствуем себя одинокими

Известно, что в Австралии экономические издержки одиночества - выше для женщин, нежели для мужчин. Правда, доцент экономики из Кертинского университета Астхик Мависакалян говорит, что понять, почему женщины чувствуют себя одинокими чаще, чем мужчины, сложно. Возможно, существуют какие-то гендерные различия, связанные с одиночеством. Также дело может быть в том, что у мужчин в принципе больше возможностей общаться благодаря работе. Причём нередко происходит это в тот период, когда женщины сидят дома и заботятся о детях.

Одно исследование показало, что австралийские женщины чаще всего ощущают одиночество в 17 лет. Также резко возрастает у них ощущение одиночества после 65 лет. Что касается мужчин, то у них пик одиночества наблюдается в 50 лет.

Итак, что же происходит с организмом, когда нам кажется, что мы одиноки? Если это длится недолго, то в организме начинает вырабатываться больше гормона стресса - кортизола. А вот при длительном одиночестве уровень кортизола становится в среднем более высоким. В результате из-за кортизола тело производит больше глюкозы, чтобы получить больше энергии. В итоге мы можем стать уязвимыми для других и начать испытывать эмоциональную боль. Всё это может привести к эволюционному несоответствию, когда поведение, заложенное природой, становится нездоровым. К примеру, жажда углеводов превращается в эпидемию ожирения.