Что происходит с организмом птиц, которые глотают пластиковый мусор в океане

Всем известно, что сейчас загрязнение природы пластиком стало очень значительным. Несмотря на то что вы можете найти в Интернете множество фотографий мёртвых китов и морских птиц с желудками, полными пластика, это не значит, что смерть этих отдельных животных оказывает влияние на численность популяции.

В ходе многочисленных исследований выяснилось, что пластик негативно влияет на беспозвоночных, млекопитающих, птиц, рыб. В частности, у этих животных меняется поведение, снижается вес, скорость кормления, ухудшается способность производить потомство, происходят изменения в экспрессии генов и пр.

В то же время лабораторные исследования нередко плохо отражают реальность. К примеру, в 2022 году учёные обнаружили, что некоторые усатые киты в день во время кормления поглощают миллионы частиц микропластика. Однако это никак не сказывается на их здоровье.