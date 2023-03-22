Фитнес и здоровье
14:21, 22 марта 2023
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Что происходит с организмом птиц, которые глотают пластиковый мусор в океане

У учёных есть предположения

Недавнее исследование, проведённое Adrift Lab, показало, что пластик оказывает заметное хроническое воздействие на животных, которые его случайно проглатывают. В том числе на птиц.

Что происходит с организмом птиц, которые глотают пластиковый мусор в океане

Фото: Lab Manager

Всем известно, что сейчас загрязнение природы пластиком стало очень значительным. Несмотря на то что вы можете найти в Интернете множество фотографий мёртвых китов и морских птиц с желудками, полными пластика, это не значит, что смерть этих отдельных животных оказывает влияние на численность популяции.

В ходе многочисленных исследований выяснилось, что пластик негативно влияет на беспозвоночных, млекопитающих, птиц, рыб. В частности, у этих животных меняется поведение, снижается вес, скорость кормления, ухудшается способность производить потомство, происходят изменения в экспрессии генов и пр.

В то же время лабораторные исследования нередко плохо отражают реальность. К примеру, в 2022 году учёные обнаружили, что некоторые усатые киты в день во время кормления поглощают миллионы частиц микропластика. Однако это никак не сказывается на их здоровье.

Что происходит с организмом птиц, которые глотают пластиковый мусор в океане

Kyodo News

Исследования Adrift Lab сосредоточены на изучении буревестника Ardenna carneipes. Учёные наблюдали за буревестниками, которые гнездятся на острове Лорд-Хау. Уровень загрязнения пластиком в этом регионе умеренный.

Морской эколог Дженнифер Лейверс, руководитель лаборатории Adrift Lab, более десяти лет изучает потребление пластикового мусора этой дикой популяцией буревестников. В 2019 году она выяснила, что у птиц, которые потребляли пластика больше, был более низкий уровень кальция, а также более высокий уровень мочевой кислоты и холестерина.

В январе 2023 году Лейверс опубликовала статью, где говорится, что у вышеназванных буревестников повреждаются органы из-за проглатывания пластика. Причём как мелких, так и более крупных его частиц. Из-за рубцов в желудке у птиц может ухудшиться работа этого органа, также в организм могут легко попасть болезни через повреждённые органы.

В новейшей статье Adrift Lab отмечается, что проглоченный птицами пластик действительно вызывает рубцевание - «пластикоз».

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