Что происходит с организмом птиц, которые глотают пластиковый мусор в океане

Что происходит с организмом птиц, которые глотают пластиковый мусор в океанеУ учёных есть предположения
Недавнее исследование, проведённое Adrift Lab, показало, что пластик оказывает заметное хроническое воздействие на животных, которые его случайно проглатывают. В том числе на птиц.
Фото: Lab Manager
Всем известно, что сейчас загрязнение природы пластиком стало очень значительным. Несмотря на то что вы можете найти в Интернете множество фотографий мёртвых китов и морских птиц с желудками, полными пластика, это не значит, что смерть этих отдельных животных оказывает влияние на численность популяции.
В ходе многочисленных исследований выяснилось, что пластик негативно влияет на беспозвоночных, млекопитающих, птиц, рыб. В частности, у этих животных меняется поведение, снижается вес, скорость кормления, ухудшается способность производить потомство, происходят изменения в экспрессии генов и пр.
В то же время лабораторные исследования нередко плохо отражают реальность. К примеру, в 2022 году учёные обнаружили, что некоторые усатые киты в день во время кормления поглощают миллионы частиц микропластика. Однако это никак не сказывается на их здоровье.
Исследования Adrift Lab сосредоточены на изучении буревестника Ardenna carneipes. Учёные наблюдали за буревестниками, которые гнездятся на острове Лорд-Хау. Уровень загрязнения пластиком в этом регионе умеренный.
Морской эколог Дженнифер Лейверс, руководитель лаборатории Adrift Lab, более десяти лет изучает потребление пластикового мусора этой дикой популяцией буревестников. В 2019 году она выяснила, что у птиц, которые потребляли пластика больше, был более низкий уровень кальция, а также более высокий уровень мочевой кислоты и холестерина.
В январе 2023 году Лейверс опубликовала статью, где говорится, что у вышеназванных буревестников повреждаются органы из-за проглатывания пластика. Причём как мелких, так и более крупных его частиц. Из-за рубцов в желудке у птиц может ухудшиться работа этого органа, также в организм могут легко попасть болезни через повреждённые органы.
В новейшей статье Adrift Lab отмечается, что проглоченный птицами пластик действительно вызывает рубцевание - «пластикоз».