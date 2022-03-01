Что происходит с вашей психикой, когда родственники тяжело болеют COVID-19

Что происходит с вашей психикой, когда родственники тяжело болеют COVID-19Рассказывают учёные
Согласно результатам исследования, проведённого доктором медицинских и философских наук из Парижского университета Эли Азулай вместе с коллегами, родственники пациентов, которые тяжело болеют COVID-19, чаще страдают посттравматическим стрессовым расстройством. Все полученные данные были опубликованы в «Журнале Американской медицинской ассоциации».
Специалисты в ходе исследования провели анализ состояния здоровья 307 больных с острым респираторным дистресс-синдромом (из них - 181 человек с ковидом) и 602 членов их семьи.
Оказалось, что члены семьи тех, кто был госпитализирован с коронавирусом, чаще имели признаки посттравматического стрессового расстройства (35% против 19%), тревожности (41% против 34%) и депрессии (31% против 18%) по сравнению с теми, у кого был острый респираторный дистресс-синдром не из-за COVID-19.
Кроме того, среди тех, чьи близкие умерли от ковида, распространённость посттравматического стрессового расстройства была практически в два раза выше, чем среди тех, у кого родственники вылечились от COVID-19 (62% и 35% соответственно).
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.