Что происходит с вашей психикой, когда родственники тяжело болеют COVID-19

Оказалось, что члены семьи тех, кто был госпитализирован с коронавирусом, чаще имели признаки посттравматического стрессового расстройства (35% против 19%), тревожности (41% против 34%) и депрессии (31% против 18%) по сравнению с теми, у кого был острый респираторный дистресс-синдром не из-за COVID-19.

Кроме того, среди тех, чьи близкие умерли от ковида, распространённость посттравматического стрессового расстройства была практически в два раза выше, чем среди тех, у кого родственники вылечились от COVID-19 (62% и 35% соответственно).

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