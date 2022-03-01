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Что происходит с вашей психикой, когда родственники тяжело болеют COVID-19

Рассказывают учёные
Эксперты из Парижского университета обнаружили, что у членов семьи пациентов с тяжёлой формой коронавируса часто возникают психические заболевания. В частности, посттравматическое стрессовое расстройство. Подробнее о результатах исследования - в материале.
Что происходит с вашей психикой, когда родственники тяжело болеют COVID-19

Согласно результатам исследования, проведённого доктором медицинских и философских наук из Парижского университета Эли Азулай вместе с коллегами, родственники пациентов, которые тяжело болеют COVID-19, чаще страдают посттравматическим стрессовым расстройством. Все полученные данные были опубликованы в «Журнале Американской медицинской ассоциации».

Специалисты в ходе исследования провели анализ состояния здоровья 307 больных с острым респираторным дистресс-синдромом (из них - 181 человек с ковидом) и 602 членов их семьи.

Что происходит с вашей психикой, когда родственники тяжело болеют COVID-19

Оказалось, что члены семьи тех, кто был госпитализирован с коронавирусом, чаще имели признаки посттравматического стрессового расстройства (35% против 19%), тревожности (41% против 34%) и депрессии (31% против 18%) по сравнению с теми, у кого был острый респираторный дистресс-синдром не из-за COVID-19.

Кроме того, среди тех, чьи близкие умерли от ковида, распространённость посттравматического стрессового расстройства была практически в два раза выше, чем среди тех, у кого родственники вылечились от COVID-19 (62% и 35% соответственно).

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Источник: Medical Xpress
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