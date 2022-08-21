Что происходит с вашим организмом, когда вы пьёте диетическую газировку

Что происходит с вашим организмом, когда вы пьёте диетическую газировкуТакие напитки имеют свои плюсы и минусы
Диетические газировки сами по себе могут принести как пользу, так и вред вашему организму. Тем не менее знать о плюсах и минусах этих напитков необходимо.
Плюсы
Помогают похудеть. В научной статье, опубликованной в JAMA Network Open, говорится, что при употреблении диетической газировки по сравнению с обычной уменьшается масса тела, индекс массы тела, процент жира в организме. Особенно это касается людей, которые страдают ожирением. Другое исследование, результаты которого были опубликованы в Obesity, продемонстрировало, что те, кто в течение года каждый день выпивал по 24 унции (0,7 л) такой газировки, смогли потерять до 7 кг.
Помогают контролировать уровень сахара в крови. Поэтому диетическая газировка подойдёт людям с диабетом.
Минусы
Могут способствовать набору лишних килограммов. В обзоре и метаанализе 2017 года говорится, что напитки и с сахаром, и с искусственными подсластителями связаны с набором веса. Правда, всё же эти исследования пока неубедительны и требуют дополнительных доказательств. Большинство же научных работ демонстрируют, что, по словам диетолога Жюстины Росадо, искусственные подсластители на самом деле влияют на вес по-разному. При этом по большей части они не заставляют людей набирать либо терять вес.
К искусственным подсластителям нужно привыкать. Поэтому первое время диетические напитки могут показаться не такими вкусными. К подобным подсластителям относятся аспартам, сахарин, сукралоза. Также, как утверждается в The Permanente Journal, некоторые некалорийные подсластители могут быть в несколько раз слаще сахара и со временем они способны менять вкусовые предпочтения.
Делают кости более слабыми. Опаснее всего при этом газированные напитки тёмного цвета. В отчёте, опубликованном в 2020 году в Nutrients, отмечается, что из-за чрезмерного употребления фосфорной кислоты, которая входит в состав газировки, возникает дисбаланс минералов в организме. Это может привести к переломам и остеопорозу.
Плюс/минус
Диетическая газировка может также давать больше энергии. Объясняется это тем, что большинство диетических газировок содержат кофеин. С другой стороны, если вы выпьете такие напитки в конце дня, то вам может быть тяжело потом заснуть.
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