Что происходит с вашим организмом, когда вы пьёте диетическую газировку

Минусы

Могут способствовать набору лишних килограммов. В обзоре и метаанализе 2017 года говорится, что напитки и с сахаром, и с искусственными подсластителями связаны с набором веса. Правда, всё же эти исследования пока неубедительны и требуют дополнительных доказательств. Большинство же научных работ демонстрируют, что, по словам диетолога Жюстины Росадо, искусственные подсластители на самом деле влияют на вес по-разному. При этом по большей части они не заставляют людей набирать либо терять вес. К искусственным подсластителям нужно привыкать. Поэтому первое время диетические напитки могут показаться не такими вкусными. К подобным подсластителям относятся аспартам, сахарин, сукралоза. Также, как утверждается в The Permanente Journal, некоторые некалорийные подсластители могут быть в несколько раз слаще сахара и со временем они способны менять вкусовые предпочтения. Делают кости более слабыми. Опаснее всего при этом газированные напитки тёмного цвета. В отчёте, опубликованном в 2020 году в Nutrients, отмечается, что из-за чрезмерного употребления фосфорной кислоты, которая входит в состав газировки, возникает дисбаланс минералов в организме. Это может привести к переломам и остеопорозу.

Плюс/минус

Диетическая газировка может также давать больше энергии. Объясняется это тем, что большинство диетических газировок содержат кофеин. С другой стороны, если вы выпьете такие напитки в конце дня, то вам может быть тяжело потом заснуть.

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