Что происходит с вашим телом, когда вы едите груши

Груши насыщают организм питательными веществами . В груше среднего размера содержится много клетчатки и витамина С. Также вместе с этими фруктами можно получить витамин К, витамины группы В, медь, калий (он помогает снизить кровяное давление), магний, антоцианы (эти соединения помогают предотвратить развитие хронических заболеваний).

Груши могут снизить риск развития диабета второго типа. Учёные обнаружили, что у тех, кто ест много груш и яблок, вероятность появления диабета второго типа на 18 процентов ниже, чем у тех, кто ест мало этих фруктов. Если же говорить о пользе именно груш, то их регулярное употребление поможет снизить риск развития диабета второго типа на 21 процент.