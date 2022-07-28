Что происходит с вашим телом, когда вы едите груши

Что происходит с вашим телом, когда вы едите грушиЭти фрукты обладают несколькими полезными свойствами
Если вы считаете, что груши хороши только по праздникам, то знайте, что это совсем не так. Отказываясь от их регулярного потребления, вы упускаете множество преимуществ для здоровья.
Груши насыщают организм питательными веществами. В груше среднего размера содержится много клетчатки и витамина С. Также вместе с этими фруктами можно получить витамин К, витамины группы В, медь, калий (он помогает снизить кровяное давление), магний, антоцианы (эти соединения помогают предотвратить развитие хронических заболеваний).
Груши могут снизить риск развития диабета второго типа. Учёные обнаружили, что у тех, кто ест много груш и яблок, вероятность появления диабета второго типа на 18 процентов ниже, чем у тех, кто ест мало этих фруктов. Если же говорить о пользе именно груш, то их регулярное употребление поможет снизить риск развития диабета второго типа на 21 процент.
В состав груш входят полезные фитонутриенты. Это вещества под названием «флавоноиды». Они благотворно влияют на организм и помогают уменьшить воспаление, улучшить состояние сосудов, снизить вероятность развития болезней сердца, диабета второго типа, некоторых разновидностей рака. В некоторых научных работах также говорится, что флавоноиды облегчают симптомы астмы и других заболеваний, связанных с ранним старением, а также снижают риск их появления.
Груши помогают сбросить вес. В груше среднего размера - всего 100 килокалорий, а также 6 граммов клетчатки (это примерно четверть суточной нормы). Клетчатка же помогает человеку дольше чувствовать себя сытым. Кроме того, согласно результатам исследования, опубликованного в Nutrition, женщины, которые ели в течение 12 недель по три груши или по три яблока в день, снизили свой вес почти 1 кг.
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