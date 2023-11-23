Фитнес и здоровье
18:00, 23 ноября 2023
2 мин.

Что происходит с вашим телом, когда вы едите индейку

Действительно ли она так полезна?

Традиционно индейку готовят на День Благодарения в США. Но на самом деле это отличная пища для любого времени года. И вот в чём её преимущества для здоровья.

Заряд белка. К примеру из порции грудки индейки на 85 г вы получите почти 26 г полноценного высококачественного белка. Индейка - хороший источник нежирного белка, который нужен для роста мышц, восстановления организма и его общего функционирования. Также благодаря этому веществу вы долго будете ощущать сытость и вам будет проще контролировать свой вес.

Мало жиров. Небольшое количество жиров содержится в грудке индейки. Особенно это касается насыщенных жиров. Кроме того, калорий в индейке тоже меньше, чем в других видах мяса.

Большое количество питательных веществ. Индейка содержит витамины B3 (ниацин), B6 ​​(пиридоксин), B12 (кобаламин), селен, цинк. Эти вещества важны для обмена веществ, иммунной функции, общего состояния здоровья. Известно, что витамин В12 улучшает иммунную функцию, борется с вирусами, повышает настроение, заставляет мозг работать лучше.

Что происходит с вашим телом, когда вы едите индейку
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Селен. Индейка содержит и этот минерал. Он работает как антиоксидант, то есть защищает клетки от повреждений, поддерживает здоровый иммунитет. Важен селен и для функционирования щитовидной железы.

Множество ниацина. По-другому он называется витамином B3. Он участвует в восстановлении ДНК, важен для поддержания здоровья кожи.

Сытость. Индейка поможет насытиться благодаря белку, который ещё и стимулирует выработку таких гормонов, как холецистокинин (CCK) и пептид YY (PYY). Эти гормоны посылают в мозг сигнал о том, что мы наелись.

При этом нужно быть осторожным, поскольку индейка способна вызвать сонливость и дать вашему организму слишком много натрия.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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