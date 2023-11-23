Что происходит с вашим телом, когда вы едите индейку

Заряд белка. К примеру из порции грудки индейки на 85 г вы получите почти 26 г полноценного высококачественного белка. Индейка - хороший источник нежирного белка, который нужен для роста мышц, восстановления организма и его общего функционирования. Также благодаря этому веществу вы долго будете ощущать сытость и вам будет проще контролировать свой вес.

Мало жиров. Небольшое количество жиров содержится в грудке индейки. Особенно это касается насыщенных жиров. Кроме того, калорий в индейке тоже меньше, чем в других видах мяса.

Большое количество питательных веществ. Индейка содержит витамины B3 (ниацин), B6 ​​(пиридоксин), B12 (кобаламин), селен, цинк. Эти вещества важны для обмена веществ, иммунной функции, общего состояния здоровья. Известно, что витамин В12 улучшает иммунную функцию, борется с вирусами, повышает настроение, заставляет мозг работать лучше.