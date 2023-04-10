Что происходит с вашим телом, когда вы едите слишком много соли

В день организму нужно всего 500 мл натрия, или 1/4 чайной ложки соли. По данным Американской кардиологической ассоциации, в идеале в день человек должен потреблять максимум 1500 мг соли.

Вот что случится с вашим телом, если вы будете есть слишком много соли.