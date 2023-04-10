Что происходит с вашим телом, когда вы едите слишком много соли

Что происходит с вашим телом, когда вы едите слишком много солиВаше здоровье улучшится, если вы ограничите потребление соли
Соль подчёркивает вкус пищи, улучшает её текстуру, служит консервантом. Она содержит натрий, который нужен организму. Но многие из нас сегодня едят слишком много соли, и это уже вредит здоровью.
Фото: Harvard Health
В день организму нужно всего 500 мл натрия, или 1/4 чайной ложки соли. По данным Американской кардиологической ассоциации, в идеале в день человек должен потреблять максимум 1500 мг соли.
Вот что случится с вашим телом, если вы будете есть слишком много соли.
Могут повредиться кровеносные сосуды и сердце. Самая распространённая проблема со здоровьем, которая возникает при потреблении большого количества соли, - это высокое кровяное давление. Исследование, опубликованное в Lancet, показывает, что гипертония - это причина 54% всех инсультов, 47% ишемических болезней сердца. Также из-за повышенного артериального давления у человека больше шансов столкнуться с сердечной недостаточностью, мерцательной аритмией, заболеваниями сердечных клапанов.
Может возникнуть вздутие живота, отёки. Часто после употребления чрезмерного количества соли возникает вздутие живота из-за задержки воды в организме. Также многие чувствительные к соли люди страдают после солёного от отёков рук, ног, лица.
Может увеличиться вес или количество жировых отложений. Появляется всё больше научных доказательств, что высокое потребление соли связано с увеличением жировых отложений и веса. Согласно исследованию, опубликованному в Hypertension, есть прямая связь между диетам с высоким содержанием натрия, избыточным весом и ожирением. И всё это - вне зависимости от количества потребляемых калорий. Это исследование также показало, что при увеличении натрия на 1000 мг в день у взрослых увеличивается ожирения на 26%. Также потребление соли в больших количествах связано с более высоким ИМТ, показателями окружности талии, жировыми отложениями. Учёные предполагают, что соль может плохо влиять на жировой обмен.
Может усугубиться ситуация с мигренью. Данные исследования, опубликованного в British Journal of Nutrition, показали, что у людей, в моче которых было больше всего натрия, головные боли длились дольше по сравнению с теми, кто потреблял натрия меньше.
Может повыситься вероятность развития деменции. Вторая по распространённости форма деменции среди пожилых - это сосудистая деменция. В исследовании, опубликованном в Nature Neuroscience, говорится, что диета, богатая солью, связана с высоким риском развития деменции. Также в большой статье, опубликованной в Journal of Alzheimer's Disease, отмечается, что между высоким потреблением соли и плохим когнитивным развитием существует связь.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.