Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Рамблер&ID
Фитнес и здоровье
17:06, 21 декабря 2023
1 мин.

Что происходит с влагалищем с возрастом

Да, оно тоже стареет

На состояние влагалища влияют менструальный цикл, беременность, кормление грудью, менопауза. Вот какие конкретно изменения происходят в этом органе с возрастом.

Влагалище — это мышечная трубка, которая идёт от наружных половых органов (вульвы) мимо шейки матки к матке. Как и многие другие органы тела, влагалище чувствительно к женским половым стероидным гормонам. Уровень этих гормонов изменяется в период полового созревания, беременности и менопаузы.

При менопаузе уменьшается концентрация эстрогена, а гормон прогестерон перестаёт вырабатываться. В результате меняется работа влагалище. Это включает такие последствия, как меньшее количество вагинальных выделений, медленный рост клеток на поверхности влагалища, снижение эластичности и сужение влагалища, уменьшение кровотока, изменение типа и баланса бактерий во влагалище.

Что происходит с влагалищем с возрастом
© Kunlanan Yarist

Большинство женщин, однако, с возрастом не замечают каких-либо неприятных изменений, связанных с состоянием влагалища. Другие органы, расположенные рядом с влагалищем (мочевой пузырь и уретра), тоже страдают от изменения уровня гормонов после менопаузы. У некоторых женщин возникают даже рецидивирующие инфекции мочевыводящих путей, которые могут вызвать боль и раздражение.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник:Medical Xpress
Автор:Валерия Филимонова
Теги:
#здоровье
,
#человек
,
#медицина
Новости партнеров
Новости партнеров