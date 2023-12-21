Что происходит с влагалищем с возрастом

Влагалище — это мышечная трубка, которая идёт от наружных половых органов (вульвы) мимо шейки матки к матке. Как и многие другие органы тела, влагалище чувствительно к женским половым стероидным гормонам. Уровень этих гормонов изменяется в период полового созревания, беременности и менопаузы.

При менопаузе уменьшается концентрация эстрогена, а гормон прогестерон перестаёт вырабатываться. В результате меняется работа влагалище. Это включает такие последствия, как меньшее количество вагинальных выделений, медленный рост клеток на поверхности влагалища, снижение эластичности и сужение влагалища, уменьшение кровотока, изменение типа и баланса бактерий во влагалище.