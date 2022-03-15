Что происходит со зрением при сотрясении мозга

Даже при лёгком сотрясении у человека может измениться зрение. Он может начать видеть нечётко, испытывать чувствительность к свету, иметь сложности при фокусировке на объектах. Если же сотрясение тяжёлое, то это способно привести к двоению в глазах и к слепоте.