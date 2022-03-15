Что происходит со зрением при сотрясении мозга

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Что происходит со зрением при сотрясении мозгаОбъясняет врач
Сотрясение мозга может повлиять на работу отдельных органов. Например, пострадать при такой травме могут глаза и зрение. Подробнее - в материале.
По словам доктора Ниш Манек, в нашем мозге более половины проводящих путей связаны с движением глаз и зрением. Поэтому при сотрясении мозга часто возникают проблемы со зрением. В большинстве случаев такое происходит из-за повреждения зрительного нерва: непосредственного или косвенного.
Даже при лёгком сотрясении у человека может измениться зрение. Он может начать видеть нечётко, испытывать чувствительность к свету, иметь сложности при фокусировке на объектах. Если же сотрясение тяжёлое, то это способно привести к двоению в глазах и к слепоте.
Источник: BBC Science Focus Magazine