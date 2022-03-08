Что происходит в мозге людей с биполярным расстройством

Выяснилось, что изменённых генных признаков в субгенуальной передней поясной коре было в восемь раз больше, чем в миндалевидном теле. Это значит, что данная область играет более значительную роль при биполярном расстройстве и при регуляции настроения вообще.

Также при сравнении генов мозга людей с биполярным расстройствам с генами мозга здоровых оказалось, что аномалии у первых были в двух семействах генов. Первое семейство содержит гены, которые связаны с синапсами (местами, в которых клетки мозга взаимодействуют друг с другом), второе отвечает за иммунную и воспалительную функцию. При этом иммунные и воспалительные гены тоже участвуют в образовании синапсов. Это означает, что биполярное расстройство возникает при структурных и химических изменениях в синапсах, из-за которых нарушается связь между клетками мозга.

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