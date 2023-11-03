Что происходит в мозгу человека при обмороке

Учёные в ходе недавнего исследования обнаружили, что сердце при обмороке посылает сигналы обратно в мозг. Это, соответственно, может повлиять на работу мозга.

Команда специалистов в рамках исследования сосредоточилась на генетике сенсорного кластера, известного как узловые ганглии. Этот кластер является частью блуждающих нервов, которые передают сигналы между мозгом и внутренними органами, включая сердце. В частности, сенсорные нейроны блуждающего нерва (VSN) передают сигналы в ствол мозга и, как считается, связаны с рефлексом Безольд-Яриша (BJR; сердечным рефлексом) и обмороками.