Что происходит в вашем мозге, когда вы влюбляетесь

Возникает ощущение, что вы сходите с ума. На ранних стадиях влюблённости снижается активность в областях мозга, которые связаны со страхом и с критическим суждением. Это позволяет человеку быть более открытым новому и не обращать внимание на недостатки партнёра.

Возникает чувство слияния с человеком. При романтической любви снижается активность мозга в областях, связанных со способностью человека мысленно учитывать точку зрения другого, в том числе мысли и эмоции.