Что произойдёт, если вы откажетесь от кофе на месяц: три эффекта

По словам эксперта по питанию Адама Мейера, отказ от кофеина и кофе стал одним из лучших решений в его жизни. Утром вместо чашки кофе он стал выпивать травяной чай. В результате спустя две недели его организм стал приспосабливаться к работе без кофеина. И вот какие эффекты, связанные со здоровьем, ждали Мейера спустя месяц.

Улучшение сна. Адам стал без проблем засыпать и уже не просыпался ночью, чтобы сходить в туалет. Также просыпался он уже полным энергии и отдохнувшим. Согласно одному исследованию, при употреблении 400 мг кофеина за 6 часов до сна может сильно ухудшить его качество и сократить общее время сна на 60 минут.