Что произойдёт, если вы откажетесь от кофе на месяц: три эффекта

Что произойдёт, если вы откажетесь от кофе на месяц: три эффектаЭто на своём опыте проверил эксперт по питанию
Спортсмен и сертифицированный специалист по комплексному питанию Адам Мейер решил на один месяц отказаться от напитков с кофеином. И результаты его поразили.
По словам эксперта по питанию Адама Мейера, отказ от кофеина и кофе стал одним из лучших решений в его жизни. Утром вместо чашки кофе он стал выпивать травяной чай. В результате спустя две недели его организм стал приспосабливаться к работе без кофеина. И вот какие эффекты, связанные со здоровьем, ждали Мейера спустя месяц.
- Улучшение сна. Адам стал без проблем засыпать и уже не просыпался ночью, чтобы сходить в туалет. Также просыпался он уже полным энергии и отдохнувшим. Согласно одному исследованию, при употреблении 400 мг кофеина за 6 часов до сна может сильно ухудшить его качество и сократить общее время сна на 60 минут.
Улучшение внешнего вида зубов. Они стали белее, а запах кофе изо рта исчез. Кроме того, известно, что кофе - очень кислый напиток, а подобные напитки могут плохо сказаться на эмали и привести к разрушению зубов.
Снижение нервозности и раздражительности. Адам стал спокойнее и больше не переживал из-за пустяков. А всё дело в том, что кофеин стимулирует выработку гормонов стресса, из-за которых у человека возникает нервозность, беспокойство, паника, ускоряется пульс.
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