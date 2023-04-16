Что произойдёт с вашим телом, если вы станете выпивать около 5 литров воды в день

Мужчинам обычно в день нужно выпивать 3,7 литра воды, а женщинам - 2,7 литра. Причём сюда входит и жидкость, полученная из различных продуктов питания. Как правило, из еды поступает в организм примерно 20% жидкости.

В то же время личный лимит воды для отдельного человека будет отличаться в зависимости от нескольких факторов. Это возраст, пол, вес, диета, уровень активности. Поэтому сложно сказать, что точно случится с вашим телом, если вы будете выпивать около 5 литров воды в сутки.

Тем не менее вот с какими всё-таки последствиями вы можете столкнуться.

Похудение. Если вы будете пить около 5 литров воды в день, то заметите, что у вас снизился аппетит. Связано это с тем, что иногда мы жажду ошибочно принимаем за голод. Это помогает сбросить вес.

Потеря связи с ощущением голода и сытости. При употреблении большого количества воды вы можете растянуть желудок и приспособиться к этому. В результате вам нужно будет есть больше, чтобы почувствовать сытость.

Частое мочеиспускание. Вы будете также из-за этого просыпаться по ночам.

Понимание, что в организме не хватает электролитов. На это может указывать факт, что вы бегаете в туалет даже тогда, когда не пьёте воду во время приёма пищи.

Устранение запоров и вздутия живота. Причина всего этого может заключаться в том, что вы не употребляете достаточно воды.