Что произойдёт с вашим телом после отказа от алкоголя

Что произойдёт с вашим телом после отказа от алкоголяРассказали в выпуске на YouTube-канале The Infographics Show
Алкоголь может иметь приятный вкус, но он, безусловно, вредит здоровью. Какие же преимущества имеет отказ от алкогольных напитков?
Спустя несколько секунд после отказа от спиртного печень отфильтрует токсины и сахара, которые содержатся в алкоголе. Вообще человек становится пьяным из-за воздействия этанола, в результате его мозг медленнее реагирует на всё происходящее. Похмелье - это как раз свидетельство того, что тело пытается избавиться от этанола и других вредных веществ, а также того, что оно обезвожено. Если в организме накапливается слишком много этанола, то это может привести к смерти.
Через час тело несколько раз отфильтрует кровь, метаболизирует (переварит) алкогольные напитки. Время, которое понадобится организму для расщепления алкоголя, зависит от количества выпитого. Также спустя час вы начнёте чувствовать усталость, так как организму необходимо много энергии для избавления от алкоголя в крови.
Для полного же расщепления этанола и нормализации всех процессов в организме человеку необходимо примерно 6 часов. В это время может рвать и тошнить. При этом пока эта стадия не будет пройдена, хорошо выспаться вряд ли получится.
Через 12 часов тело физически уже начнёт изменяться в лучшую сторону. А спустя 24 часа иммунная система уже будет работать так же эффективно, как раньше.
Если же вы часто пьёте или страдаете алкоголизмом, то через 24 часа у вас могут возникнуть некоторые симптомы. Это дрожь, холодный пот, учащённый пульс, тревожность, тошнота.
Через 3-5 дней можно ощутить преимущества трезвого состояния. Давление станет ниже, в целом вы будете чувствовать себя спокойнее.
Спустя примерно 7 дней станет снижаться аппетит. Поэтому после отказа от алкоголя люди сбрасывают лишний вес. Кроме того, состояние вашей кожи заметно улучшится.
Когда пройдёт 14 дней, вы обнаружите, что ваши когнитивные способности стали лучше. В целом многие нейронные связи будут ещё восстанавливаться в течение нескольких недель или месяцев. Также восстановится через пару недель деятельность почек.
Через 3-4 недели станет восстанавливаться печень. Спустя 1-2 месяца она придёт в норму. Благодаря этому вы станете себя чувствовать лучше. Ещё одно преимущество отказа от спиртного на месяц-два - это улучшение работы сердца. Наконец, когда вы бросите пить, вероятность развития рака в организме снизится.
При этом важно, что период, в течение которого станут заметны изменения, зависит от самого человека и от частоты употребления им спиртного ранее.