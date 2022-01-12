Что произойдёт с вашим телом после отказа от алкоголя

Алкоголь может иметь приятный вкус, но он, безусловно, вредит здоровью. Какие же преимущества имеет отказ от алкогольных напитков?

Спустя несколько секунд после отказа от спиртного печень отфильтрует токсины и сахара, которые содержатся в алкоголе. Вообще человек становится пьяным из-за воздействия этанола, в результате его мозг медленнее реагирует на всё происходящее. Похмелье - это как раз свидетельство того, что тело пытается избавиться от этанола и других вредных веществ, а также того, что оно обезвожено. Если в организме накапливается слишком много этанола, то это может привести к смерти.

Через час тело несколько раз отфильтрует кровь, метаболизирует (переварит) алкогольные напитки. Время, которое понадобится организму для расщепления алкоголя, зависит от количества выпитого. Также спустя час вы начнёте чувствовать усталость, так как организму необходимо много энергии для избавления от алкоголя в крови.

Для полного же расщепления этанола и нормализации всех процессов в организме человеку необходимо примерно 6 часов. В это время может рвать и тошнить. При этом пока эта стадия не будет пройдена, хорошо выспаться вряд ли получится.