Что произойдёт с вашим здоровьем, если вы станете пить каждый день луковую воду

Что произойдёт с вашим здоровьем, если вы станете пить каждый день луковую водуИ поможет ли это при высоком давлении
Китайский господин Ян решил провести небольшой эксперимент. Вместо приёма препаратов от гипертонии он начал пить каждый день луковую воду. Всё дело в том, что он где-то прочитал о результатах исследования, в ходе которого участники три месяца пили воду, настоянную на луке. В итоге у испытуемых снизилось артериальное давление.
Когда 52-летний мужчина понял, что давление от луковой воды у него действительно снижается, он отказался от приёма лекарства. Также он добавлял каждый день в блюда небольшое количество лука. Через три месяца в один из дней господин Ян потерял сознание, а перед этим у него неожиданного начали дрожать руки, закружилась и заболела голова.
Врачи обнаружили, что давление у мужчины поднялось 180/100. Медики также пришли к выводу, что это произошло из-за того, что он перестал принимать необходимые лекарства от давления.
Вообще предположение о том, что лук способен снижать давление, связано со свойствами экстракта лука - простагландина А. Эксперты считают, что он может расширять сосуды и таким образом понижать давление.
Однако на самом деле придерживаться специальной диеты вместо приёма лекарств гипертоникам нельзя. Дело в том, что при получении луковой воды активные элементы растворяются, а некоторые питательные вещества могут быть разрушены из-за высокой температуры.
Также Всемирная организация здравоохранения отмечает, что лук может предотвратить развитие сахарного диабета. Именно поэтому, по мнению. экспертов, жители Пакистана редко страдают от этого заболевания.
Научные эксперименты продемонстрировали, что лук не способен предупредить простуду, но может снизить вероятность возникновения некоторых видов рака.
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