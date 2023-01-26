Что произойдёт с вашим здоровьем, если вы станете тренироваться 1 час в неделю

Тем не менее если вы станете уделять спорту всего 1 час в неделю после 60 лет, то получите множество преимуществ для здоровья. Например, повышение силы и общего качества жизни, улучшение способности балансировать, приятный заряд энергии, улучшение мышления, предотвращение потери костной массы.

Кроме того, согласно одному научному исследованию, благодаря 1 часу физической активности в неделю можно избежать в будущем депрессии. Помимо этого, вы сможете сжечь калории.

Лучше всего после 60 лет обратить внимание на силовые тренировки. Также полезными будут йога и пилатес.

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