Что произойдёт в день вашей смерти: взгляд со стороны

Если вы вдруг неожиданно умрёте из-за остановки сердца, то далее произойдёт сразу несколько событий. Если с вами кто-то окажется в этот момент рядом, то он или она попытается сделать вам непрямой массаж сердца, а затем вызовет скорую. Медики будут до последней минуты бороться за вашу жизнь, пока не окажется, что ваш мозг умер и никаких надежд нет.

После фиксации времени смерти об этом сообщат вашим родственникам. В это же время ваше тело уже начнёт разлагаться. Сначала (на второй час после смерти) оно остынет. Уже спустя несколько минут мышцы начнут расслабляться и возникнет так называемая первичная вялость. Поэтому высвободится часть мочи и фекалий.

Через 2 часа и 15 минут тело приобретёт бледный оттенок. Связано это с тем, что капилляры (кровеносные сосуды) уже разрушились. Происходит подобное обычно через 15-25 минут после смерти. Помимо этого, кожа начнёт приобретать фиолетовый оттенок.