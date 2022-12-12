Что произойдёт в день вашей смерти: взгляд со стороны

Что произойдёт в день вашей смерти: взгляд со стороныДолжно будет случиться немало событий
Представьте, что вы внезапно умерли. Что в этот же день будут делать ваши близкие и врачи? Есть несколько вариантов.
Фото: Telegraph India
Если вы вдруг неожиданно умрёте из-за остановки сердца, то далее произойдёт сразу несколько событий. Если с вами кто-то окажется в этот момент рядом, то он или она попытается сделать вам непрямой массаж сердца, а затем вызовет скорую. Медики будут до последней минуты бороться за вашу жизнь, пока не окажется, что ваш мозг умер и никаких надежд нет.
После фиксации времени смерти об этом сообщат вашим родственникам. В это же время ваше тело уже начнёт разлагаться. Сначала (на второй час после смерти) оно остынет. Уже спустя несколько минут мышцы начнут расслабляться и возникнет так называемая первичная вялость. Поэтому высвободится часть мочи и фекалий.
Через 2 часа и 15 минут тело приобретёт бледный оттенок. Связано это с тем, что капилляры (кровеносные сосуды) уже разрушились. Происходит подобное обычно через 15-25 минут после смерти. Помимо этого, кожа начнёт приобретать фиолетовый оттенок.
Спустя 4 часа тело уже становится той же температуры, что поддерживается в помещении. Если будет слишком жарко, то тело начнёт быстро разлагаться и издавать неприятный запах. Поэтому трупы хранятся обычно в холодных помещениях.
Через 5 часов вашим родственникам могут предложить провести вскрытие, чтобы установить причину смерти. К тому же у внезапной остановки сердца может быть много причин. Для этого из тела человека достают сердце и другие органы, взвешивают и осматривают их. Могут также сделать посмертную магнитно-резонансную томографию.
Мёртвое тело может оставаться в окоченевшем положении, а затем снова будет разлагаться. На 6-й час труп может издать стон, но это просто из него выходит воздух, который был в теле до этого.
Спустя долгое время волосы и ногти у человека исчезнут, как и кожа. Останутся вместо него лишь кости.