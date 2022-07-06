Что с вами случится, если вы будете принимать слишком много витамина D

Что с вами случится, если вы будете принимать слишком много витамина DРассказали врачи
Как отмечают авторы статьи «гипервитаминоз витамина D» может вызвать множество серьёзных проблем со здоровьем. К примеру, некоторое время назад им из-за этого пришлось госпитализировать мужчину среднего возраста. Он пожаловался своему врачу на периодические рвоту, тошноту, судороги в ногах, шум в ушах, боли в животе, сухость во рту, диарею, снижение веса (на 12,7 кг), сильную жажду. Причём все эти симптомы не исчезали в течение почти трёх месяцев, а возникли эти признаки спустя примерно 30 дней после начала приёма пациентом витаминных добавок по рекомендации диетолога.
Оказалось, что у мужчины возникло множество проблем со здоровьем. Это и туберкулёз, и опухоль внутреннего уха (из-за этого он оглох на одно ухо), и накопление жидкости в мозгу, и хронический синусит, и бактериальный менингит.
Дело в том, что пациент каждый день принимал большие дозы более 20 пищевых добавок, продающихся без рецепта. Эти добавки содержали витамин D (50000 мг, причём суточная потребность - 600 мг), витамин К2 (100 мг, а суточная потребность - 100–300 мкг), витамин С, витамин В9, витамин B2 и др.
Результаты анализов продемонстрировали, что у мужчины после приёма этих добавок был крайне высокий уровень кальция и слегка повышенный - магния. Кроме того, витамина D у него в крови оказалось в 7 раз больше, чем нужно.
Помимо этого, обнаружилось, что почки мужчины не работали так, как надо. Другими словами, у него была острая почечная недостаточность.
Авторы статьи подчёркивают, что симптомы «передозировки» витамина D могут сохраняться в течение нескольких недель. Из других возможных признаков гипервитаминоза витамина D специалисты назвали сонливость, апатию, спутанность сознания, депрессию, психоз, кому, ступор, анорексию, рвоту, боль в животе, запор, панкреатит, пептические язвы, нарушение пульса, повышенное давление, аномалии почек, глухота или снижение слуха, тугоподвижность суставов, кератопатия.
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