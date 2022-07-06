Что с вами случится, если вы будете принимать слишком много витамина D

Дело в том, что пациент каждый день принимал большие дозы более 20 пищевых добавок, продающихся без рецепта. Эти добавки содержали витамин D (50000 мг, причём суточная потребность - 600 мг), витамин К2 (100 мг, а суточная потребность - 100–300 мкг), витамин С, витамин В9, витамин B2 и др.

Результаты анализов продемонстрировали, что у мужчины после приёма этих добавок был крайне высокий уровень кальция и слегка повышенный - магния. Кроме того, витамина D у него в крови оказалось в 7 раз больше, чем нужно.

Помимо этого, обнаружилось, что почки мужчины не работали так, как надо. Другими словами, у него была острая почечная недостаточность.

Авторы статьи подчёркивают, что симптомы «передозировки» витамина D могут сохраняться в течение нескольких недель. Из других возможных признаков гипервитаминоза витамина D специалисты назвали сонливость, апатию, спутанность сознания, депрессию, психоз, кому, ступор, анорексию, рвоту, боль в животе, запор, панкреатит, пептические язвы, нарушение пульса, повышенное давление, аномалии почек, глухота или снижение слуха, тугоподвижность суставов, кератопатия.

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