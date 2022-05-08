Что случится, если вы съедите слишком много чеснока

Кадзутака Мацумото, директор клиники «Мацумото», объяснил, почему запах чеснока такой стойкий и к чему нужно быть готовым при переедании этого продукта. Дело в том, что в состав чеснока входит аллицин, из-за чего и возникает характерный запах. В результате в организме повышается уровень витамина В1. Вместе с чесноком человек получает и клетчатку.

А вот если переборщить с количеством чеснока, то можно заработать расстройство желудка, иногда - диарею, повредить желудок, снизить число «хороших» кишечных бактерий.