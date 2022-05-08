Что случится, если вы съедите слишком много чеснока

Что случится, если вы съедите слишком много чеснокаИ почему от его запаха сложно избавиться
Кадзутака Мацумото, директор клиники «Мацумото», объяснил, почему запах чеснока такой стойкий и к чему нужно быть готовым при переедании этого продукта. Дело в том, что в состав чеснока входит аллицин, из-за чего и возникает характерный запах. В результате в организме повышается уровень витамина В1. Вместе с чесноком человек получает и клетчатку.
А вот если переборщить с количеством чеснока, то можно заработать расстройство желудка, иногда - диарею, повредить желудок, снизить число «хороших» кишечных бактерий.
Долго сохраняется чесночный запах ещё и потому, что элементы аллицина проникают в кровь. Так что если изо рта у вас перестанет пахнуть спустя несколько часов, то от тела будет исходить запах гораздо дольше - примерно сутки.
Продуктов, которые усиливали бы запах чеснока, специалисты не обнаружили. Однако некоторые напитки и блюда с сильным ароматом (например, пиво) способны сделать запах изо рта сильнее.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.