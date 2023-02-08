Что случится с вашим мозгом, если вы не будете спать

При этом существует разница между полным отказом от сна и работой, которая не согласуется с личными фазами сна и бодрствования. В последнем случае нейропластичность (способность мозга к изменениям) и возбудимость снижаются в неоптимальное время суток, а при недосыпе возбудимость повышается.

Кроме того, в новом исследовании специалистов из Исследовательского центра рабочей среды и человеческого фактора им. Лейбница говорится, что при отказе от сна ухудшается работа мозга и нарушаются связи между нейронами.

Результаты проведённого исследования были опубликованы в издании eLife.

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