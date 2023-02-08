Что случится с вашим мозгом, если вы не будете спать

Что случится с вашим мозгом, если вы не будете спатьИ это не только снижение концентрации
Учёные из Исследовательского центра рабочей среды и человеческого фактора им. Лейбница узнали, как именно лишение сна влияет на работу мозга. Выяснилось, что распространяется это влияние не только на активацию мозга, но и на связи между нейронами. И всё это связано с памятью.
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Человек должен получать достаточное количество сна, чтобы в дневное время максимально эффективно работать. Кроме того, из-за недостатка сна ухудшается внимание, память, способность к обучению. Информация мозгом в этом случае обрабатывается плохо или не обрабатывается совсем, а новые нейронные связи формируются с трудом.
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При этом существует разница между полным отказом от сна и работой, которая не согласуется с личными фазами сна и бодрствования. В последнем случае нейропластичность (способность мозга к изменениям) и возбудимость снижаются в неоптимальное время суток, а при недосыпе возбудимость повышается.
Кроме того, в новом исследовании специалистов из Исследовательского центра рабочей среды и человеческого фактора им. Лейбница говорится, что при отказе от сна ухудшается работа мозга и нарушаются связи между нейронами.
Результаты проведённого исследования были опубликованы в издании eLife.
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