Что случится с вашим организмом, если вы будете находиться в стрессе короткое или длительное время

Мы каждый день сталкиваемся с различными стрессовыми факторами. Например, можем забыть оплатить счета, опоздать на работу и пр. Такие события вызывают обычно стресс низкий или умеренный. После того как стрессовый фактор исчезает, организм приходит в норму. То есть сердце уже не бьётся так сильно, а в лёгкие не поступает столько кислорода.

Из симптомов сильного краткосрочного стресса выделяют тошноту, боль в животе, головные боли, раздражительность и капризность, беспокойство, боль в груди, желание изолироваться, затруднённое дыхание, проблемы со сном, усталость, ощущение отстранённости, проблемы с концентрацией.