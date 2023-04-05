Что случится с вашим организмом, если вы будете находиться в стрессе короткое или длительное время

Что случится с вашим организмом, если вы будете находиться в стрессе короткое или длительное времяПоследствия могут быть разные
Недавние научные исследования демонстрируют, что умеренный или низкий уровень стресса может быть даже полезен для человека. К примеру, при таком стрессе он лучше учится и применяет знания. А вот сильный стресс плохо скажется на рабочей памяти.
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Мы каждый день сталкиваемся с различными стрессовыми факторами. Например, можем забыть оплатить счета, опоздать на работу и пр. Такие события вызывают обычно стресс низкий или умеренный. После того как стрессовый фактор исчезает, организм приходит в норму. То есть сердце уже не бьётся так сильно, а в лёгкие не поступает столько кислорода.
Из симптомов сильного краткосрочного стресса выделяют тошноту, боль в животе, головные боли, раздражительность и капризность, беспокойство, боль в груди, желание изолироваться, затруднённое дыхание, проблемы со сном, усталость, ощущение отстранённости, проблемы с концентрацией.
Если стресс длится долго, то в организме постоянно находится гормон стресса кортизол. Это вызывает развитие воспаления. А воспаление делает вас уязвимым к возникновению хронических болезней. Длительный стресс повышает риск развития болезней сердца, гипертонии, депрессии, диабета 2 типа, тревожных расстройств, ожирения, артрита, метаболического синдрома, зависимостей, деменции.
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