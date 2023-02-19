Что случится с вашим организмом, если вы будете сидеть в телефоне перед сном: четыре последствия

В ходе одного научного исследования выяснилось, что всего 8 минут со смартфоном перед сном возбуждают организм человека более чем на час. И это приводит к нарушению биологических часов.

Также из-за пользования гаджетом перед сном длительность фазы быстрого сна снижалась на 14%.