Что случится с вашим организмом, если вы будете сидеть в телефоне перед сном: четыре последствия

Что случится с вашим организмом, если вы будете сидеть в телефоне перед сном: четыре последствияГаджет может серьёзно вам навредить
Одна женщина после выхода на пенсию из-за бессонницы стала по ночам постоянно сидеть в телефоне. Через некоторое время у неё нашли глаукому на обоих глазах. Врачи сказали, что на это мог повлиять гаджет. И это лишь одна из причин, почему лучше отложить смартфон перед сном подальше.
Фото: Earth.com
В ходе одного научного исследования выяснилось, что всего 8 минут со смартфоном перед сном возбуждают организм человека более чем на час. И это приводит к нарушению биологических часов.
Также из-за пользования гаджетом перед сном длительность фазы быстрого сна снижалась на 14%.
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Если вы будете каждый вечер перед сном проводить «в телефоне», то у вас могут возникнуть следующие проблемы со здоровьем.
Болезни глаз. Если долго смотреть на экран смартфона, который находится близко, то функции цилиарной мышцы (благодаря которой мы можем фокусироваться на близких и далёких объектах) ухудшаются. В результате у человека устают глаза и возникает затуманенное зрение. Ещё у некоторых, кто сидит в телефоне с выключенным светом, возникает раздражение в области жёлтого пятна сетчатки. Это приводит к болезням глаз, из-за которых можно ослепнуть.
Ухудшение состояния кожи. Экран смартфона излучает синий свет. Этот свет быстрее проникает глубоко в кожу и приводит к окислительному повреждению ДНК. В итоге снижается синтез коллагена и эластина, кожа становится грубой, а её поры - расширенными. Кроме того, из-за синего света кожа темнеет и стареет быстрее.
Мигрень. Связано это с тем, что из-за воздействия синего света от экрана может быть тяжело заснуть, а сам мозг находится в возбуждённом состоянии.
Болезни суставов. При пользовании смартфоном мы обычно опускаем голову, а это сильно нагружает шейный отдел позвоночника. В дальнейшем это может негативно сказаться на здоровье. Из-за того, что выполняются также интенсивные движения пальцами, может возникнуть воспаление с болью в суставах, отёками, ограничением подвижности.
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