Что случится с вашим организмом, если вы не будете пить достаточно воды: восемь последствий

Что случится с вашим организмом, если вы не будете пить достаточно воды: восемь последствийБудьте осторожны
В среднем 60% веса взрослого человека составляет вода. Хотя на точное процентное соотношение, конечно, влияет ещё возраст, пол, состояние здоровья, состав тела. Вода участвует во многих процессах в организме, поэтому её недостаток может серьёзно сказаться на вашем самочувствии.
Вот что будет с вашим телом, если вы станете пить слишком мало воды.
Вы будете чувствовать себя более голодным. При обезвоживании тело будет подавать вам сигналы, чтобы вы ели больше крахмалистых или солёных продуктов, которые удерживают воду в организме.
У вас может болеть голова. Перед тем как выпить таблетку от головной боли, попробуйте выпить немного воды. И в дальнейшем в течение дня постоянной пейте воду.
Вы можете столкнуться с запорами. При недостаточном потреблении жидкости может замедлиться процесс выделения стула, что приведёт к дискомфорту и запорам. Также это увеличит риск развития геморроя из-за напряжения.
Вы можете чувствовать себя более усталым. Замените сладкие напитки и напитки с кофеином на воду. Это даст вам больше энергии.
У вас может повыситься риск теплового удара. Известно, что тепловые судороги, тепловое истощение, тепловой удар связаны с обезвоживанием. Если вы заметили у себя признаки теплового удара (высокая температура тела, слабость, горячая и сухая кожа), то выпейте воды и обратитесь за медицинской помощью.
Может замедлиться обмен веществ. В Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism говорится, что после употребления 17 унций (500 мл) воды метаболизм участников исследования ускорился на 30%. Также учёные отметили, что при употреблении на 1,5 л воды в день больше можно сжечь в течение года дополнительно 17400 килокалорий.
Могут возникнуть трудности с концентрацией внимания. Исследования показывают, что мозг человека на 80% состоит из воды. Поэтому даже лёгкое обезвоживание заметно сказывается на работе памяти и на концентрации внимания.
Может увеличиться пульс. При недостатке жидкости в организме возрастает нагрузка на сердце.
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