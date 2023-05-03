Что случится с вашим организмом, если вы не будете пить достаточно воды: восемь последствий

Вот что будет с вашим телом, если вы станете пить слишком мало воды.

Вы будете чувствовать себя более голодным. При обезвоживании тело будет подавать вам сигналы, чтобы вы ели больше крахмалистых или солёных продуктов, которые удерживают воду в организме.

У вас может болеть голова. Перед тем как выпить таблетку от головной боли, попробуйте выпить немного воды. И в дальнейшем в течение дня постоянной пейте воду.

Вы можете столкнуться с запорами. При недостаточном потреблении жидкости может замедлиться процесс выделения стула, что приведёт к дискомфорту и запорам. Также это увеличит риск развития геморроя из-за напряжения.

Вы можете чувствовать себя более усталым. Замените сладкие напитки и напитки с кофеином на воду. Это даст вам больше энергии.