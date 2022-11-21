Что случится с вашим здоровьем, если вы будете ложиться спать с мокрыми волосами

Что случится с вашим здоровьем, если вы будете ложиться спать с мокрыми волосамиЛучше избавьтесь от этой привычки
Ложиться спать с мокрой головой вредно для здоровья. И эксперты подтверждают это. Вот к каким последствиям для здоровья это может привести.
Почему же засыпать с мокрыми волосами не стоит? Есть как минимум четыре причины.
Вы можете легко простудиться. После мытья головы иммунная система ослабевает, поэтому в организм легко может проникнуть инфекция. Да и в целом вирусы быстрее распространяются в прохладной среде. В результате у человека может возникнуть насморк, головные боли, заложенность носа, жар.
Повреждаются волосы. Во влажном состоянии неокрашенные волосы и волосы, которые не подвергались химзавивке, растягиваются до 30 % от первоначальной длины. Если же волосы обесцвечены или окрашены, то в мокром виде они больше склонны к спутыванию, скручиванию. В результате во время сна они могут сильно растянуться и разорваться. А если при этом ещё с утра их энергично расчёсывать, то они со временем станут ломкими, начнут выпадать.
Происходит размножение бактерий. Как наволочки, так и волосяные фолликулы могут содержать грибок, а во влажной среде он легко распространяется.
Развивается себорейный дерматит. Из-за влажных волос грибок, вызывающий это заболевание, может спровоцировать воспалительную реакцию в организме. Это всё приведёт к перхоти, зуду кожи головы, образованию красных пятен и папул.
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