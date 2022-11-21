Что случится с вашим здоровьем, если вы будете ложиться спать с мокрыми волосами

Вы можете легко простудиться . После мытья головы иммунная система ослабевает, поэтому в организм легко может проникнуть инфекция. Да и в целом вирусы быстрее распространяются в прохладной среде. В результате у человека может возникнуть насморк, головные боли, заложенность носа, жар.

Повреждаются волосы. Во влажном состоянии неокрашенные волосы и волосы, которые не подвергались химзавивке, растягиваются до 30 % от первоначальной длины. Если же волосы обесцвечены или окрашены, то в мокром виде они больше склонны к спутыванию, скручиванию. В результате во время сна они могут сильно растянуться и разорваться. А если при этом ещё с утра их энергично расчёсывать, то они со временем станут ломкими, начнут выпадать.