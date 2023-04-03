Фитнес и здоровье
22:09, 03 апреля 2023
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Что случится с вашим здоровьем, если вы переборщите с пищевыми добавками

Будьте осторожны

При приёме пищевых добавок важно знать о рисках для здоровья. Они вполне могут навредить организму.

Что случится с вашим здоровьем, если вы переборщите с пищевыми добавками

Фото: Recreation

Доктор Дебора Ли из Dr Fox Pharmacy предупредила, что определённые пищевые добавки могут навредить здоровью. Так, женщинам старше 40 лет нельзя принимать железо, если у них нет дефицита железа. Дело в том, что при избытке железа проблемы могут начаться с печенью, сердцем, мозгом.

Также нужно избегать зверобоя, поскольку он плохо влияет на ферменты печени и снижает эффективность многих лекарств. Особенно статинов.

Если вы будете принимать слишком много витамина С, то у вас появятся камни в почках. Кроме того, вместе с другими витаминами нельзя принимать магний, иначе это замедлить их всасывание.

Что случится с вашим здоровьем, если вы переборщите с пищевыми добавками

Health Digest

Но есть один витамин, который специалисты рекомендуют принимать круглый год. Это витамин D. Однако если вы его станете принимать каждый день, то превышение дозы может привести к неприятным последствиям. Это избыток кальция в крови, рвота, тошнота, слабость, частое мочеиспускание. Из-за большого количества витамина D могут появиться проблемы с почками, боли в костях.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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