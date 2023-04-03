Что случится с вашим здоровьем, если вы переборщите с пищевыми добавками

Доктор Дебора Ли из Dr Fox Pharmacy предупредила, что определённые пищевые добавки могут навредить здоровью. Так, женщинам старше 40 лет нельзя принимать железо, если у них нет дефицита железа. Дело в том, что при избытке железа проблемы могут начаться с печенью, сердцем, мозгом.

Также нужно избегать зверобоя, поскольку он плохо влияет на ферменты печени и снижает эффективность многих лекарств. Особенно статинов.

Если вы будете принимать слишком много витамина С, то у вас появятся камни в почках. Кроме того, вместе с другими витаминами нельзя принимать магний, иначе это замедлить их всасывание.