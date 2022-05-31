Что случится с вашими глазами, если вы не будете носить солнцезащитные очки летом

Как подчёркивает доктор Ричард Хессион, доцент офтальмологии в Юго-Западном медицинском центре UT в Далласе, из-за солнца может возникнуть фотокератит. Это такое состояние, при котором внешний слой роговицы (то есть поверхности вашего глаза) отслаивается, а затем отпадает. При этом человек ощущает сильную боль в глазах.

Правда, просто при длительном пребывании на солнце у вас вряд ли возникнет это заболевание. Однако оно может развиться, если солнце отражается от воды. Ещё одна причина - это солярии. Также высок риск появления фотокератита у сварщиков и представителей других профессий, связанных с работой с интенсивным светом.