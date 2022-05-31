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Что случится с вашими глазами, если вы не будете носить солнцезащитные очки летом

Рассказывает врач
Глаза, как и кожу, нужно обязательно защищать от вредного воздействия солнцезащитных лучей. И вот почему.
Что случится с вашими глазами, если вы не будете носить солнцезащитные очки летом

Как подчёркивает доктор Ричард Хессион, доцент офтальмологии в Юго-Западном медицинском центре UT в Далласе, из-за солнца может возникнуть фотокератит. Это такое состояние, при котором внешний слой роговицы (то есть поверхности вашего глаза) отслаивается, а затем отпадает. При этом человек ощущает сильную боль в глазах.

Правда, просто при длительном пребывании на солнце у вас вряд ли возникнет это заболевание. Однако оно может развиться, если солнце отражается от воды. Ещё одна причина - это солярии. Также высок риск появления фотокератита у сварщиков и представителей других профессий, связанных с работой с интенсивным светом.

Что случится с вашими глазами, если вы не будете носить солнцезащитные очки летом

Именно поэтому доктор Хессион советует всегда носить защитные очки, если они необходимы для работы. Кроме того, если вы собираетесь загорать, то нужно не забыть не только о солнцезащитных очках, но и о креме SPF 30 (его необходимо нанести на открытые участки кожи), широкополой шляпе.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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