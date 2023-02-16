Что случится в вашей шеей, если вы постоянно будете сидеть в телефоне

Что случится в вашей шеей, если вы постоянно будете сидеть в телефонеПозаботьтесь о вашем здоровье
При длительном использовании цифровых устройств (планшетов, смартфонов и т.п.) могут заболеть не только глаза, но и шея. И врач объяснил, почему так происходит.
Фото: The Work Space
Если вы проводите каждый день множество часов за компьютером, планшетом, смартфоном, то вы рискуете подорвать здоровье. Из-за постоянной повторяющейся нагрузки на нервы, кости, мышцы может возникнуть ригидность мышц, воспаление суставов, защемление нервов, артрит, межпозвоночные грыжи, костные шпоры.
Всё дело в том, что люди - существа прямоходящие. Наше тело не предназначено для того, чтобы длительное время можно было без вреда для здоровья смотреть куда-то вниз.
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Называется подобная проблема технической шеей. И она проявляется в том, что мышцы шеи сильно напрягаются из-за чего возникают боли, узлы, воспаление в шее. Большинству людей в этом случае операция, к счастью, не требуется. Лечится всё лекарствами, физиотерапией и другими методами.
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