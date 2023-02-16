Что случится в вашей шеей, если вы постоянно будете сидеть в телефоне

Если вы проводите каждый день множество часов за компьютером, планшетом, смартфоном, то вы рискуете подорвать здоровье. Из-за постоянной повторяющейся нагрузки на нервы, кости, мышцы может возникнуть ригидность мышц, воспаление суставов, защемление нервов, артрит, межпозвоночные грыжи, костные шпоры.

Всё дело в том, что люди - существа прямоходящие. Наше тело не предназначено для того, чтобы длительное время можно было без вреда для здоровья смотреть куда-то вниз.