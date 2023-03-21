Что такое "двухфазный сон" и чем он отличается от обычного

Однако в целом дневной сон подходит не всем. Он может привести к инерции сна (то есть вялому состоянию после пробуждения) и затруднить засыпание ночью. Поэтому тем, кто страдает бессонницей, в дневное время лучше не спать.

А если говорить о ночных пробуждениях, то до промышленной революции вообще считалось нормой спать дважды в сутки. То есть, например, ложиться спать в 9-10 вечера, затем просыпаться на 1-2 часа после полуночи и снова засыпать - уже до утра.