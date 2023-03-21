Что такое "двухфазный сон" и чем он отличается от обычного

Что такое "двухфазный сон" и чем он отличается от обычногоРассказывает эксперт по сну
Существует так называемый двухфазный сон. Он предполагает, что в течение 24 часов ваш сон делится на две фазы.
Фото: Bulletproof
Примеры двухфазного сна - это дневной и ночной сон в один день или пробуждение ночью перед тем, как снова заснуть. Иногда такой сон может приносить пользу здоровью. К примеру, особенно важно днём спать маленьким детям и тем, кто живёт в жаркой местности. Известно, что дневной сон улучшает концентрацию и работоспособность, поддерживает иммунитет, психическое здоровье, снижает уровень стресса.
Однако в целом дневной сон подходит не всем. Он может привести к инерции сна (то есть вялому состоянию после пробуждения) и затруднить засыпание ночью. Поэтому тем, кто страдает бессонницей, в дневное время лучше не спать.
А если говорить о ночных пробуждениях, то до промышленной революции вообще считалось нормой спать дважды в сутки. То есть, например, ложиться спать в 9-10 вечера, затем просыпаться на 1-2 часа после полуночи и снова засыпать - уже до утра.