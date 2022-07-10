Что такое инерция сна и чем она отличается от других состояний человека

Инерцию сна иногда называют неким переходным состоянием между бодрствованием и сном. Временами с этим сталкивается каждый человек. В таком состоянии когнитивные функции (способность мыслить, учиться и т.п.) ухудшаются.

В научном обзоре, который был в 2019 году опубликован в издании Nature And Science Of Sleep, отмечается, что инерция сна может появляться и если у вас нет факторов риска. Однако хуже всего, если такое состояние возникает, когда человек отказался ото сна или если оно появляется в «биологическую ночь». Кроме того, инерцию сна связывают с более глубоким сном.