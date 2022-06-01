Что такое клетки HeLa и как они связаны с раком

Но как так произошло, что эти клетки стали бессмертными? Это удалось узнать благодаря исследованию случая рака шейки матки Генриетты. Специалисты смогли понять, каким образом вирус папилломы человека способен вызвать рак.

Оказалось, что эта способность вируса вызывать развитие онкологических заболеваний связана с двумя белками. Эти белки производит сам вирус. Они разрушают белки P53 и Rb, которые призваны защитить организм от рака.

Вирус папилломы человека позволяет клеткам делиться бесконечное число раз, так как его белки атакуют вещества, которые контролируют процесс деления.

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