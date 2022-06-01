Что такое клетки HeLa и как они связаны с раком

Что такое клетки HeLa и как они связаны с ракомОбъясняет микробиолог
О клетках HeLa стало известно после того, как от рака шейки матки в 31 год умерла Генриетта Лакс. Кстати, именно поэтому эти клетки рака шейки матки и получили такое название. Особенность подобных клеток заключается в том, что они бессмертны. Даже когда многие клетки погибают, эти - продолжают делиться.
Благодаря этим клеткам у учёных появилась возможность проводить самые разные эксперименты. Например, благодаря клеткам HeLa удалось разработать вакцины против полиомиелита и COVID-19, изучить онкологические заболевания и пр.
Но как так произошло, что эти клетки стали бессмертными? Это удалось узнать благодаря исследованию случая рака шейки матки Генриетты. Специалисты смогли понять, каким образом вирус папилломы человека способен вызвать рак.
Оказалось, что эта способность вируса вызывать развитие онкологических заболеваний связана с двумя белками. Эти белки производит сам вирус. Они разрушают белки P53 и Rb, которые призваны защитить организм от рака.
Вирус папилломы человека позволяет клеткам делиться бесконечное число раз, так как его белки атакуют вещества, которые контролируют процесс деления.
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