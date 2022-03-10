Что такое микробиом лёгких и как он помогает при лечении рака

Что такое микробиом лёгких и как он помогает при лечении ракаРассказывает врач
По словам доцента кафедры педиатрии Калифорнийского университета (Сан-Франциско, США) Мэтта Зинтера, микроорганизмы, «проживающие» в лёгких человека, могут значительно влиять на общее состояние этого органа. Вместе с коллегами Зинтер обнаружил, что после пересадки спинного мозга у детей измерение состава этих микроорганизмов может помочь понять, насколько эффективным будет лечение.
Вообще микробиом - это все микроорганизмы, которые живут в различных органах человека. В том числе это грибы, бактерии, вирусы. Лучше всего изучен специалистами сейчас кишечный микробиом.
В то же время недавние исследования демонстрируют, что и в лёгких есть сложный набор микробов. Если баланс микроорганизмов в органе будет нарушен, то это может привести к различным заболеваниям вроде астмы, муковисцидоза, хронической обструктивной болезни лёгких.
Особенно важно здоровье лёгких для тех детей, которым предстоит пересадка костного мозга. Эту процедуру проводят для лечения лейкемии, то есть рака крови. Называется такая пересадка также трансплантацией гемопоэтических клеток (HCT). Проблема в том, что после неё у пациента могут возникнуть различные болезни.
Так, согласно научным данным, в 12-39 процентах случаев у людей после пересадки развиваются опасные инфекции, а также дисфункция органов. Часто это затрагивает и лёгкие: 16 процентов детей после операции умирают из-за болезней лёгких.
В исследовании группы учёных приняли участие 104 ребёнка. Они должны были дышать в специальный аппарат, проверяющий работу их лёгких. Далее специалисты проанализировали состав их микробиома лёгких при помощи бронхоальвеолярного лаважа.
Оказалось, что те, в лёгких которых было мало «хороших» бактерий, имели также много потенциально вредных микроорганизмов, которых обычно нет в здоровых лёгких. Кроме того, у таких пациентов с истощённым микробиомом лёгкие работали хуже и в них были признаки рубцевания, повреждения клеток. Наблюдались у них и проблемы с поглощением кислорода.
Полученные данные позволяют более точно, чем обычное тестирование функций лёгких, предсказать, кто из детей сможет успешно перенести процедуру трансплантации костного мозга.
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