Что такое микробиом лёгких и как он помогает при лечении рака

Особенно важно здоровье лёгких для тех детей, которым предстоит пересадка костного мозга. Эту процедуру проводят для лечения лейкемии, то есть рака крови. Называется такая пересадка также трансплантацией гемопоэтических клеток (HCT). Проблема в том, что после неё у пациента могут возникнуть различные болезни.

Так, согласно научным данным, в 12-39 процентах случаев у людей после пересадки развиваются опасные инфекции, а также дисфункция органов. Часто это затрагивает и лёгкие: 16 процентов детей после операции умирают из-за болезней лёгких.

В исследовании группы учёных приняли участие 104 ребёнка. Они должны были дышать в специальный аппарат, проверяющий работу их лёгких. Далее специалисты проанализировали состав их микробиома лёгких при помощи бронхоальвеолярного лаважа.

Оказалось, что те, в лёгких которых было мало «хороших» бактерий, имели также много потенциально вредных микроорганизмов, которых обычно нет в здоровых лёгких. Кроме того, у таких пациентов с истощённым микробиомом лёгкие работали хуже и в них были признаки рубцевания, повреждения клеток. Наблюдались у них и проблемы с поглощением кислорода.

Полученные данные позволяют более точно, чем обычное тестирование функций лёгких, предсказать, кто из детей сможет успешно перенести процедуру трансплантации костного мозга.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.