Что такое нарциссизм и когда он становится психическим расстройством

Термин «нарциссизм» пришёл из греческого мифа. Согласно ему, существовал очень красивый юноша по имени Нарцисс. Как-то раз он увидел своё отражение в озере и влюбился в самого себя. В результате возникло понятие нарциссизма, при котором человек очень сильно фокусируется на себе.

Кроме того, нарциссизм может включать себя самые разные черты. Например, человек может быть уверенным в себе, обаятельным, сосредоточенным на поиске успеха, статуса, у него может быть потребность в восхищении. В самом крайнем случае такие люди могут быть очень эгоцентричными и разрушительными.

Диагноз «нарциссическое расстройство личности» ставится тем, у кого нарциссические черты проявляются очень ярко. То есть эти черты в результате начинают влиять на поведение человека на работе и в обществе в целом. Подобное расстройство встречается редко: всего у примерно 1 % населения.

Исследования показывают, что мужчины обычно более нарциссичны, чем женщины.

Люди, у которых есть нарциссическое расстройство, склонны преувеличивать свои достижения и переоценивать себя. Кроме того, им постоянно нужно подтверждение своей значимости и уникальности. Поэтому они могут мечтать о власти, успеху, идеальной жизни или идеальных отношениях, поскольку они этого достойны.