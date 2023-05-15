Что такое память и как она работает

Учёные различают несколько видов памяти. Это память для хранения знаний, то есть семантическая память, а также память, которая документирует прошлый опыт, то есть автобиографическая память. Поскольку эти виды памяти зависят от разных нервных систем, то болезнь или травма может повредить одну из них и оставить неповреждённой вторую.

Кроме того, бывает эксплицитная память (воспоминания, которые вы можете вызывать по своему желанию) и имплицитная память (воспоминания, к которым нет сознательного доступа).

Почему человек не помнит всё? Главная причина в том, что кратковременная память имеет определённые ограничения и большая часть воспоминаний из этой памяти так и не передаётся в долговременную. При этом объём долговременной памяти огромен.