Что такое парабены и действительно ли они вредят здоровью

Возможно, вы слышали, что парабены являются эстрогенными, то есть они могут имитировать эстроген или воздействовать на него в организме. Однако их действие не так сильно, как действие натурального эстрогена и фитоэстрогенов (последние соединения вырабатываются многими растениями).

То есть парабены, если их использовать в небольших дозах, практически не способны нанести вреда здоровью человека.

Но люди беспокоятся о наличии парабенов из-за одного неверно истолкованного исследования 2004 года. В ходе этого исследования учёные обнаружили в тканях молочной железы и при раке молочной железы в организме парабены. Но это совсем не значит, что эти вещества приводят к раку.

Отказ от парабенов стал эффективным маркетинговым инструментом. Ведь если люди хотят покупать продукты без парабенов и готовы платить за них больше, то почему бы им их не продавать? Однако отсутствие парабенов в продукте не означает отсутствие в нём консервантов, как и то, что такой продукт безопаснее. Более того, при удалении из продукта парабенов нужно добавить к нему другие консерванты, которые могут быть менее эффективными.

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