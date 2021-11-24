Что такое синдром беспокойных ног и как от него избавиться

При синдроме беспокойных ног человек может спать плохо или иметь трудности с засыпанием. Из-за этого у него нарушается концентрация внимания, снижается уровень энергии, ухудшаются когнитивные способности, повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Что касается собственно симптомов, то все их описывают по-разному. Для кого-то это жжение, для кого-то - будто шевеление чего-то под кожей и т.п. Сопровождается всё стремлением человека шевелить ногами, вытягивать их, массировать, ходить по квартире и пр.

А ещё бывает вторичный и первичный синдром. Первичный возникает до 45 лет как отдельное заболевание, вторичный же - после 50 лет вместе с другими расстройствами (например, при сахарном диабете, недостатке витамина В12, магния, алкоголизме).

Если говорить о лечении, то автор статьи перечисляет нелекарственные его формы. Это физическая нагрузка (умеренная), соблюдение режима сна, физиотерапевтические процедуры, горячие ванные для ног, отказ от курения, кофе, алкоголя и еды перед сном.

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