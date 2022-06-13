Что такое тетрахроматизм и как он влияет на зрение человека

При этом такой особенностью обладать могут только женщины. Связано это с тем, что ген колбочек расположен в Х-хромосоме. Поэтому женщина, у которой две Х-хромосомы, может иметь аномальный ген на одной из этих хромосом. При этом она может оказаться носителем этого гена, если у её сына или отца присутствует лёгкая цветовая слепота.

Самым надёжным способом определения тетрахроматизма является генетический тест.