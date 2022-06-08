Что такое внематочная беременность и почему она опасна

Эми Алспо, медсестра-акушерка и исследователь репродуктивного здоровья из Университета Теннесси, отмечает, что знать о таком осложнении, как внематочная беременность, очень важно. Дело в том, что в норме яйцеклетка должна после оплодотворения пройти через трубу в матку и там начать расти. Иногда же - как раз при внематочной беременности - она не доходит до матки и прикрепляется к трубе вместо матки. Также она может проникнуть в шейку матки, яичник или брюшную полость.

Выносить ребёнка весь срок при такой беременности практически невозможно. Связано это с тем, что оплодотворённая яйцеклетка не может существовать длительное время, если она прикреплена к каким-то другим местам в организме, кроме матки.