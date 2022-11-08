Что такое воспаление и как оно возникает: объясняют врачи

Воспаление само по себе - это важная часть нормального иммунного ответа организма. Проблемы могут возникнуть как раз в том случае, если реакция организма будет чрезмерной или будет задерживаться.

Вообще воспалением можно назвать все действия иммунной системы человека, связанные с борьбой с инфекциями, с восстановлением после травмы или с избавлением от токсичных молекул.

Есть пять классических симптомов наличия в организме острого воспаления. Среди них - боль, жар, покраснение, потеря функции органа, отёк.