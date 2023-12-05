Что вам поможет оставаться энергичным, кроме кофе

Что вам поможет оставаться энергичным, кроме кофеОбратите внимание на этот продукт
Отказ от ежедневной чашки кофе может вызвать сильную усталость. Но если вы решились на такой эксперимент, то знайте, что существует пища, которая даст вам энергию на весь день.
Чёрный, зелёный чай, кофе - напитки, которые содержат кофеин и бодрят. Но, например, при воспалении кишечника, язве желудка лучше от них отказаться. Откуда же в этом случае человеку получать энергию?
Даже диета, содержащая продукты с минимальной степенью обработки, всё равно не даёт достаточно энергии.
Тем не менее хорошим продуктом, который заряжает энергией, является тёмный шоколад. Известно, что он богат магнием, повышающим умственную активность. Всего один-два кусочка в день - и вы почувствуете себя более энергичным. По словам Лоры Саузерн, диетолога из лондонского гинекологического отделения, это связано с тем, что в таком шоколаде много антиоксидантов. Кроме того, в тёмном шоколаде тоже есть кофеин. Полностью это лакомство вам, конечно, не заменит чашку кофе, но зато станет хорошим способом сократить потребление этого напитка.
При этом учитывайте, что вам нужен шоколад с содержанием какао не менее 70%. Чем больше какао в продукте, тем меньше в нём сахара и тем больше пользы для здоровья.
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