Что вам поможет оставаться энергичным, кроме кофе

Тем не менее хорошим продуктом, который заряжает энергией, является тёмный шоколад. Известно, что он богат магнием, повышающим умственную активность. Всего один-два кусочка в день - и вы почувствуете себя более энергичным. По словам Лоры Саузерн, диетолога из лондонского гинекологического отделения, это связано с тем, что в таком шоколаде много антиоксидантов. Кроме того, в тёмном шоколаде тоже есть кофеин. Полностью это лакомство вам, конечно, не заменит чашку кофе, но зато станет хорошим способом сократить потребление этого напитка.

При этом учитывайте, что вам нужен шоколад с содержанием какао не менее 70%. Чем больше какао в продукте, тем меньше в нём сахара и тем больше пользы для здоровья.

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