Что вы можете сделать, если вам поставили диагноз «мерцательная аритмия»: объясняет врач

Кардиолог-электрофизиолог Кристофер Роджерс отмечает, что фибрилляция предсердий сама по себе не опасна для жизни. Но она может привести к образованию в сердца тромба, а если этот тромб попадёт в мозг, то у человека случится инсульт. Кроме того, мерцательную аритмию со временем лечить становится всё сложнее, потому что это заболевание может прогрессировать.

Обычно при мерцательной аритмии специалисты назначают лекарства. Среди них - препараты, разжижающие кровь, а также лекарства, помогающие контролировать сердечный ритм.