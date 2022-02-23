Что вы можете сделать, если вам поставили диагноз «мерцательная аритмия»: объясняет врач

Что вы можете сделать, если вам поставили диагноз «мерцательная аритмия»: объясняет врачОб этом пишет издание Medical Xpress
Кардиолог-электрофизиолог Кристофер Роджерс отмечает, что фибрилляция предсердий сама по себе не опасна для жизни. Но она может привести к образованию в сердца тромба, а если этот тромб попадёт в мозг, то у человека случится инсульт. Кроме того, мерцательную аритмию со временем лечить становится всё сложнее, потому что это заболевание может прогрессировать.
Обычно при мерцательной аритмии специалисты назначают лекарства. Среди них - препараты, разжижающие кровь, а также лекарства, помогающие контролировать сердечный ритм.
Помимо этого, человеку могут потребоваться некоторые медицинские процедуры. Самые распространённые из них при фибрилляции предсердий - кардиоверсия, абляция, Watchman (введение имплантата). Назначить также должен врач, поскольку каждый случай заболевания - индивидуален.
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