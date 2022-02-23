Что выписывают для профилактики и лечения постковидного синдрома в России: рассказывает врач

Как отмечает врач Роза Ваколюк, сам по себе постковидный синдром может привести к серьёзным последствиям. Среди них - инфаркт, инсульт, поражение печени, развитие сахарного диабета.

Вообще понятие «постковидный синдром» ввела Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) осенью 2021 года. Представляет собой такой синдром сумму различных симптомов, которые присутствуют у человека после 12 недель после выздоровления от COVID-19. Например, многие жалуются на одышку после коронавируса.

По мнению специалиста, самое главное, что нужно сделать для профилактики постковидного синдрома, - выбрать правильное лечение. Необходимо как можно раньше начать принимать противовирусные препараты: например, нобазит, осельтамивир, интерферон. Они не дадут вирусу дальше размножаться в организме.