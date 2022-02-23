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Что выписывают для профилактики и лечения постковидного синдрома в России: рассказывает врач

С подобными последствиями коронавируса сталкиваются многие
По словам кандидата медицинских наук Розы Ваколюк, все варианты COVID-19 имеют схожие последствия. Поэтому нужно обращать внимание на своё самочувствие после выздоровления. О том, как сейчас врачи лечат постковидный синдром, - в материале.
Что выписывают для профилактики и лечения постковидного синдрома в России: рассказывает врач

Как отмечает врач Роза Ваколюк, сам по себе постковидный синдром может привести к серьёзным последствиям. Среди них - инфаркт, инсульт, поражение печени, развитие сахарного диабета.

Вообще понятие «постковидный синдром» ввела Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) осенью 2021 года. Представляет собой такой синдром сумму различных симптомов, которые присутствуют у человека после 12 недель после выздоровления от COVID-19. Например, многие жалуются на одышку после коронавируса.

По мнению специалиста, самое главное, что нужно сделать для профилактики постковидного синдрома, - выбрать правильное лечение. Необходимо как можно раньше начать принимать противовирусные препараты: например, нобазит, осельтамивир, интерферон. Они не дадут вирусу дальше размножаться в организме.

Что выписывают для профилактики и лечения постковидного синдрома в России: рассказывает врач

Кроме того, после болезни эксперт советует месяц пить антикоагулянты. Особенно это нужно сделать тем, кто страдает хроническими болезнями сердца и сосудов, избыточным весом.

Важно также сдать после выздоровления некоторые анализы. Их два: на показатель крови на сахар, на печёночные ферменты. Это поможет понять, к каким последствиям в организме привёл ковид, и предотвратить опасные осложнения.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Источник: Лайф
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