Что ждёт людей после «омикрона»: объясняет эпидемиолог

Что ждёт людей после «омикрона»: объясняет эпидемиологОб этом пишет издание BBC Science Focus Magazine
Сейчас, как отмечает эксперт, вирус SARS-CoV-2 стремительно изменяется. При этом люди могут заражаться совершенно разными вариантами COVID-19, а борьба с инфекцией происходит либо с помощью вакцины, либо при помощи контроля населения (самоизоляция и т.п.). Всё это, считает учёный, способствует возникновению новых вариаций коронавируса.
Предсказать появление каких-либо определённых вариантов довольно сложно. Связано это с тем, что мутации происходят из-за случайных событий. Хотя при этом учёные стараются отслеживать появление новых форм вируса: например, этим занимаются сотрудники Института Сенгера и других центров генетической экспертизы.
На некоторые тенденции, связанные с ковидом, нужно обратить внимание. Например, это связь между частотой появления различных вариантов инфекции и количеством циркулирующего вируса. В будущем, по мнению специалиста, большинство людей на планете столкнётся с SARS-CoV-2: возможно, через вакцинацию или через заражение вирусом, но несколько раз в течение последующих нескольких лет. И в результате это может привести к тому, что ситуация с ковидом станет похожа на ситуацию с гриппом или простудой сейчас.
По словам учёного, наилучший из возможных вариантов будущей жизни с коронавирусом предполагает сочетание нескольких факторов. Это правильное поведение людей, профилактические прививки, лечение болезни. В то же время остаётся лишь надеяться, что дальнейшем количество мутаций уменьшится, как и тяжесть протекания заболевания, его последствий.
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