Что ждёт людей после «омикрона»: объясняет эпидемиолог

На некоторые тенденции, связанные с ковидом, нужно обратить внимание. Например, это связь между частотой появления различных вариантов инфекции и количеством циркулирующего вируса. В будущем, по мнению специалиста, большинство людей на планете столкнётся с SARS-CoV-2: возможно, через вакцинацию или через заражение вирусом, но несколько раз в течение последующих нескольких лет. И в результате это может привести к тому, что ситуация с ковидом станет похожа на ситуацию с гриппом или простудой сейчас.

По словам учёного, наилучший из возможных вариантов будущей жизни с коронавирусом предполагает сочетание нескольких факторов. Это правильное поведение людей, профилактические прививки, лечение болезни. В то же время остаётся лишь надеяться, что дальнейшем количество мутаций уменьшится, как и тяжесть протекания заболевания, его последствий.

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