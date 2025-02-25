Чувствуют себя обделёнными и остро реагируют: обнаружены новые признаки нарцисса

Результаты новой работы показывают, что люди с более высоким уровнем нарциссизма более чувствительны к сигналам исключения. Это значит, что они чаще подвергаются остракизму (субъективному опыту, основанному на восприятии социальных сигналов индивидом).

В рамках исследования учёные проанализировали данные нескольких опросов. Одним из главных источников стало долгосрочное немецкое исследование, в котором участвовали 1592 человека. Оказалось, что люди, имеющие более высокий уровень нарциссизма, намного чаще ощущают себя исключёнными, чем те, у кого более низкий уровень нарциссизма.